Présidentielle 2021: “Le Bénin en Marche” pour la réélection de Patrice Talon

Le mercredi 02 décembre 2020, un nouveau mouvement politique a vu le jour. Comme c’est le cas de plusieurs autres, ce mouvement dénommé “Le Bénin en Marche”, compte oeuvrer pour la réélection de Patrice Talon en avril 2021.

Œuvrer pour la consolidation des acquis de la “Rupture” et pour la réélection du chantre du “Nouveau Départ”, le Président Patrice Talon. C’est ce qu’il convient de retenir des objectifs du mouvement “Le Bénin en Marche” que préside Jock Adammado. « Le Bénin en Marche est une plateforme d’analyses des piliers et des axes de développement du Bénin, un repère à l’écoute de la jeunesse et de toutes les couches sociales. », a-t-il précisé.

Convaincus par le bilan du quinquennat de Patrice Talon, “Le Bénin en Marche” garantit son soutient indéfectible à toutes initiatives allant dans le sens d’offrir un second mandat au Chef de l’Etat. Membre de la mouvance présidentielle, le mouvement ne s’est pas pour le moment identifier à l’un des partis politiques, soutenant les actions du gouvernement.