Présidentielle 2021 au Bénin: l’opposition relève des failles dans le processus

Certains partis politiques de l’opposition étaient face à la presse ce dimanche 27 décembre 2020. Dans une déclaration conjointe, ils ont relevé des failles du processus électoral en cours pour la présidentielle d’avril 2021.

« Les Démocrates », La Grande Solidarité Républicaine (GSR), Le Parti Flamme Renouvelée (PFR), la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) et la Dynamique AÏVO, s’opposent à l’organisation de l’élection présidentielle dans les conditions actuelles. Tous des partis politiques de l’opposition, ils dénoncent l’absence de l’opposition au Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Électorale Permanente Informatisée (Cos-Lépi) et mettent en doute la liste électorale.

A lire aussi : Bénin: le parti « Les Démocrates » obtient son récépissé définitif

Pour ces partis de l’opposition, il n’est pas question que la présidentielle soit organisée avec cette liste électorale qu’ils jugent « non crédible ». Ils exigent un audit indépendant pour juger de la crédibilité de cette liste. Les opposants dénoncent également « l’opacité totale » qui a caractérisé la distribution gratuite d’actes de naissance à plusieurs citoyens.

Enfin, dans leur déclaration conjointe, « Les Démocrates », la DUD, la GSR, le PRF et la Dynamique AÏVO dénoncent l’accaparement des institutions électorales et estiment qu’il ne saurait avoir une élection transparente et équitable sans l’intégration de l’opposition dans le processus électoral.