Présidentielle 2021 au Bénin: la FCBE recherche un candidat qui peut tenir tête à Patrice Talon

Pour la présidentielle de 2021, plusieurs potentiels candidats s’annoncent au sein de la FCBE; mais il est évident que tout le monde ne sera pas retenu. L’équipe mise en place pour la désignation des candidats aux postes de Président et de Vice-président travaille rigoureusement pour aboutir à un duo de taille. “Nous sommes à l’heure de la consolidation des bases de notre parti. Nous choisirons le meilleur qui peut tenir tête à Patrice Talon”, a déclaré Alassane Djemba.

Pour lui, la FCBE ne participera pas à l’élection pour la forme. Elle n’y sera pas pour le plaisir d’y être; mais c’est pour remporter la bataille électorale au soir du 11 avril 2020. Le parti s’active donc pour choisir les personnes capables de porter valablement ses couleurs face aux autres candidats qui seront de la partie.

Théophile Yarou et Paul Hounkpè pressentis…

Depuis quelques jours, ça boude au sein de la FCBE, notamment au niveau du comité mis en place pour la désignation du candidat du parti. Plusieurs noms sont agités; mais Paul Hounkpè et Théophile Yarou, respectivement Premier Secrétaire exécutif national et Deuxième Secrétaire exécutif national de la FCBE, sont les plus attendus.

De qui des deux portera les couleurs de la maison cauris? Alassane Djemba estime que la réponse à cette question ne tombera pas de sitôt. “Vous ne connaîtrez pas le DUO avant février (2021)”, a-t-il confié. A propos de la guéguerre actuelle au sein du parti du fait de la désignation des candidatures, il affirme qu’il s’agit simplement de la manifestation du dynamisme de la formation politique. Il rassure que le choix sera fait de façon démocratique.