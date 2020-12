Présidentielle 2021 au Bénin: la Cour africaine ordonne l’abrogation du Code électoral

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a rendu un arrêt au fond et sur les réparations dans la requête opposant Sébastien Ajavon à l’Etat béninois, ce jeudi 04 décembre 2020. Dans cet arrêt rendu ce jeudi 04 décembre 2020, la Cour africaine ordonne l’abrogation de plusieurs lois et dispositions législatives, notamment le code électoral.

La Cour africaine ordonne à l’Etat béninois de prendre toutes les dipsoitions nécessaires pour abroger « la loi constitutionnelle n° 2019 – 40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin et toutes les lois subséquentes, notamment, la loi n° 2019 – 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et de se conformer au principe du consensus national édicté par l’article 10(2) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance pour toute autre révision constitutionnelle ». L’arrêt de la Cour met également en cause d’autres lois, dont elle a ordonné l’abrogation. Il s’agit de :