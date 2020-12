Premier League: Liverpool punit Tottenham

Avec un but de Roberto Firmino, Liverpool s’est imposé face à Tottenham (2-1) à Anfield lors du choc de la 13è journée de Premier League.

A Anfield mercredi soir lors du choc de la 13è journée de Premier League, Liverpool s’est offert une précieuse victoire face à Tottenham. Opposés aux Spurs, très en forme en ce début de saison, les Reds ont fait la belle opération en s’imposant sur le score de 2-1. Trois points très importants qui leurs permettent de prendre seuls la tête du championnat.

Auteurs de l’ouverture du score grâce à un tir de Mohamed Salah dévié et qui est retombé dans la lucarne de Hugo Lloris, impuissant (1-0, 26e), les poulains de Jurgen Klopp se sont fait rattraper avant la pause quand Son Heung-min transperce la muraille de Liverpool pour le 1-1. Mais un but en fin de rencontre de Roberto Firmino a permis au champion d’Angleterre en titre de remporter la partie.

Avec 28 points, les Reds prennent 3 points d’avance sur leur victime du soir et 4 sur Southampton et Leicester, respectivement accrochés par Arsenal (1-1) et battu par Everton (0-2).