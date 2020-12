Premier League: le récital offensif de Liverpool à Crystal Palace

Avec des buts de Mohamed Salah et de Sadio Mané, Liverpool a coulé Crystal Palace, ce samedi, en ouverture de la 14è journée de Premier League. Une belle victoire des Reds qui conservent leur courte avance sur leurs poursuivants.

Après quelques journées de tergiversation, Liverpool semble bien partie pour la défense de son titre. Leader au classement, les Reds viennent d’enchaîner leur deuxième victoire consécutive. En effet, opposés à Crystal Palace, ce samedi après-midi, en ouverture de la 14è journée de Premier League, les poulains de Jurgen Klopp se sont imposés sur le score de 7-0. Impressionnants du début jusqu’à la fin de la rencontre, les champions d’Angleterre en titre ont donné une leçon de foot aux Eagles qui n’ont été que l’ombre d’eux-même.

Très en forme en ce début de saison, Mohamed Salah s’est offert un doublé et prend la tête du classement des meilleurs buteurs de l’élite anglaise. Héros de la victoire face à Tottenham (2-1), il y a quatre jours, Roberto Firmino est aussi allé de son doublé. Takumi Minamino, Sadio Mané et Jordan Henderson ont aussi marqué pour le plus grand bonheur de Liverpool qui passera Noel dans la peau de champion d’hiver pour la troisième année consécutive.