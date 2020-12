Portugal: des centaines d’animaux sauvages massacrés par 16 chasseurs espagnols (Photo)

Au moins, 500 animaux sauvages ont été massacrés par une quinzaine de chasseurs espagnols, en seulement deux jours, au Portugal.

Selon un rapport de Cnews, la tuerie a eu lieu les 17 et 18 décembre derniers à environ quarante kilomètres de la capitale portugaise, Lisbonne. 16 chasseurs espagnols ont pris d’assaut la zone de chasse réglementée de Torrebela, et y ont commis un massacre au lieu de la chasse. Ils ont tué 500 animaux sauvages, en l’occurrence, des cerfs (en grande majorité) et des sangliers. Si la loi autorise donc la chasse à cet endroit, l’ampleur du massacre est tel que la quasi-totalité des cerfs vivant sur les lieux a été décimée.

Selon les premières enquêtes, les animaux ont été acculés dans une ferme et abattus. Puis ils ont été pris en photo et partagé sur les réseaux sociaux à l’indignation des Portugais. La ferme où a eu lieu le bain de sang est entourée de murs, ce qui ne laissait aucune chance de s’échapper aux animaux. Le ministre portugais de l’environnement, Joao Fernandes, a qualifié la tuerie de «crime environnemental», estimant que ses auteurs devraient être poursuivis.