Politique: pour 2021, seul le Bénin doit compter, selon Joël Aïvo

L’année 2020 s’éclipse progressivement pour céder la place à la nouvelle année. Pour l’agrégé de droit, le professeur Joël Aïvo, l’année 2021 qui s’annonce sera celle de l’accomplissement des défis qui s’imposent aux filles et fils du Bénin.

Dans une publication sur page Facebook, l’ex doyen de la faculté du droit et sciences politiques a d’abord remercié l’ensemble de ses compatriotes pour le soutien qu’ils ne lui ont point marchandé lors de ses dialogues itinérants.

A Lire aussi: Bénin: ce que pense Théophile Yarou de la déclaration conjointe de l’opposition

Pour lui, l’année finissante a été assez éprouvante sur l’ensemble de la planète à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid19. Sur le plan national, indique-t-il la situation sociopolitique n’a pas été non plus la plus reluisante. C’est dans ce contexte, que le pays se prépare à des rendez-vous politiques cruciaux pour son avenir.

Pour le constitutionnaliste, il nous faut, redonner à la jeunesse des raisons d’espérer. C’est pourquoi selon lui, « il devient impérieux d’opérer tous ensemble, le sursaut patriotique permettant de relever tous les défis qui s’imposent aux filles et fils du Bénin. Lire ci-dessous, l’intégralité du message.

Message du professeur Joël Aïvo: 2021, une année de victoire pour le Bénin

Mes cher(e)s ami(e)s,2020 s’achève. Nous voici à l’orée d’une nouvelle année qui se présente à nous avec, de nombreux défis et des promesses. À l’heure des traditionnels vœux et des résolutions pour l’année nouvelle, je m’adresse à vous pour plusieurs raisons : d’abord, pour vous remercier de l’attention, du soutien et de la bienveillance que j’ai trouvés auprès vous tout au long de l’année 2020.

a Lire aussi:Bénin: pas de conseil des ministres ce mercredi 30 Décembre 2020

Ensuite, pour nous inviter à porter un regard sur les grands défis qui se sont imposés à notre pays. Alors que l’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour l’ensemble de la planète, du fait d’une crise sanitaire inédite aux impacts encore vifs à l’échelle internationale, notre peuple se prépare à des rendez-vous politiques cruciaux pour son avenir.

Depuis bientôt cinq (5) ans, de nombreuses épreuves ont ébranlé la stabilité économique et sociale de nos familles. D’autres incertitudes ont fini par fragiliser notre vivre-ensemble et remettre en cause le consensus national qui est devenu, au fil des trois (3) dernières décennies, le socle de notre unité.

Pour 2021, face à nos dissensions et malgré les enjeux politiques inévitables, seul le Bénin doit compter. Pour sauver l’unité de notre peuple et la stabilité de notre pays, il nous faudra puiser dans notre génie collectif et trouver les ressources pour assurer la renaissance de notre pays. Pour cela, il nous faut vaincre toutes les peurs et retrouver toutes les énergies salvatrices qui ont permis aux Béninois de surprendre positivement le monde.

Il nous faut construire ensemble, avec sérénité et lucidité, un nouveau pacte en tirant les enseignements utiles de notre histoire récente. Il nous faut, redonner à la jeunesse des raisons d’espérer. Pour 2021, il devient impérieux d’opérer tous ensemble, le sursaut patriotique permettant de relever tous les défis qui s’imposent aux filles et fils du Bénin.

Au nom de notre amour inaltérable pour notre Nation, il faut recoudre le fil du dialogue, rassembler autour du Bénin et ne jamais renoncer à la Fraternité. Il en va de la survie de notre communauté de destin. À chacun d’entre vous, à vos familles, à tous nos compatriotes, où qu’ils se trouvent au Bénin ou dans la diaspora, je forme mes meilleurs et fraternels vœux pour 2021.

Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et bonheur. J’en suis convaincu, 2021 sera une année de victoire pour notre pays.

Que Dieu bénisse le Bénin.