Paul Kagamé se prononce après la victoire de Nana Akufo-Addo à la présidentielle du Ghana

Le président du Rwanda, Paul Kagame, a adressé à son homologue du Ghana, NanaAkufo-Addo, ses félicitations pour sa victoire à la présidentielle.

Après le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, et celui de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, c’est le tour du rwandais Kagame de féliciter Nana Akufo-Ado pour sa réélection à la tête du Ghana. « Félicitations à mon frère et ami le président Nana Akufo-Addo pour votre réélection. C’est un témoignage de la confiance que le peuple ghanéen vous accorde. Nous attendons avec intérêt une amitié continue entre nos deux nations et une collaboration pour la prospérité de notre peuple », a indiqué Kagame.

La Commission électorale du Ghana a déclaré vainqueur de l’élection présidentielle, le président sortant, Nana Akufo-Addo, avec plus de 51% de votes. Il rempile ainsi pour un second mandat à la tête de ce pays d’Afrique de l’ouest. Son principal challenger, John Mahama, a indiqué qu’il n’acceptait pas ces résultats « fictifs » et compte porter un recours.