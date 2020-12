Panne géante de Facebook Messenger: crash de l’application en Europe et en Afrique

Ce jeudi matin, il y a eu un crash de Facebook et Messenger. Le rapport sur le site downdetector.pl indique que les problèmes techniques concernent presque toute l’Europe, mais aussi l’Afrique.

Tous ceux qui veulent discuter via Facebook Messenger, ce jeudi 10 décembre, ne le pourront pas. Le messager ne délivre plus de messages. Les problèmes ont commencé vers 9 heures du matin et touchent les utilisateurs du Royaume-Uni et de l’Europe; de l’Afrique et autres.

Si vous utilisez Facebook Messenger sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez écrire et envoyer des messages, mais ils ne seront pas délivrés. Au lieu de cela, la fenêtre de chat s’affiche uniquement en lettres rouges : « Messenger est actuellement indisponible ».

Pour l’application sur téléphone portable, un message envoyé ici sera mis en attente. Parfois le message est délivré après quelques moments d’attente et vous ne verrez que les messages « Envoyé… » ou « Chargement… ».