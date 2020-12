Pakistan: un temple historique hindou incendié par une foule en colère

Un temple indou centenaire a été attaqué puis incendié par une foule en colère dans le nord-ouest du Pakistan, rapportent des responsables.

Cette attaque d’un lieu religieux historique a provoqué des condamnations de la communauté hindoue du pays à majorité musulmane. Les hindous constituent la plus grande majorité non musulmane du pays, qui a obtenu son indépendance de la domination britannique en 1947, lorsque le sous-continent a été divisé en Pakistan à majorité musulmane et en Inde à majorité hindoue.

Des vidéos réalisées par des habitants sur les lieux et rapportées par Reuters ont montré une foule brisant des blocs des murs de la structure du temple à l’aide de pierres et de marteaux, alors que la fumée noire d’un grand feu s’élevait dans le ciel.

Des religieux musulmans locaux avaient organisé ce qu’ils avaient dit à la police que ce serait une manifestation pacifique contre l’agrandissement présumé du temple, situé dans une ville du district de Karak, dans le nord-ouest de la province de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré à Rahmatullah Wazir, un policier de la ville. Il a ajouté que les religieux menant la manifestation avaient lancé des «discours provocateurs», à la suite desquels la foule avait attaqué le temple.

«C’était une foule et personne n’était là pour les empêcher d’endommager le temple», a déclaré Wazir, ajoutant que la majeure partie de la structure avait été endommagée.

Le temple a été construit au début des années 1900 en tant que sanctuaire, mais la communauté hindoue locale l’a quitté en 1947 et en 1997, le site avait été repris par des musulmans locaux. En 2015, la Cour suprême du Pakistan a ordonné sa restitution à la communauté hindoue et le sanctuaire reconstruit, à condition qu’il ne soit pas agrandi à l’avenir.