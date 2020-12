Ouganda: l’avocat de Bobi Wine mis aux arrêts

Nicholas Opiyo, l’avocat du chef de file de l’opposition ougandaise, Bobi Wine, a été arrêté, mardi, pour blanchiment d’argent, selon la police.

En Ouganda, la police a annoncé, mardi, l’arrestation de l’avocat de Bobi Wine, Nicholas Opiyo, pour « allégations de blanchiment d’argent et d’actes malveillants connexes ». « Les enquêtes progressent bien et tout nouveau développement sera communiqué en temps utile », a tweeté la police ougandaise.

Nicholas Opiyo est l’avocat de la figure de l’opposition, Bobi Wine, qui est d’ailleurs candidat à la présidentielle en Ouganda. Opiyo est détenu à la Division des enquêtes spéciales. Il a été arrêté avec trois autres avocats : Herbert Dakasi, Anthony Odur et Esomu Obure. Bobi Wine a lui aussi confirmé l’arrestation de son avocat et de trois autres. Le bureau d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est a également condamné « l’arrestation arbitraire » et a appelé à la libération des avocats.