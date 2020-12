Officiel: l’Union européenne approuve le vaccin américain Pfizer contre le coronavirus

Le régulateur européen des médicaments a approuvé, lundi, l’utilisation du vaccin COVID-19 développé conjointement par la société américaine Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, mettant l’Europe sur la bonne voie pour commencer les inoculations dans une semaine.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré que l’étape « historique » a ouvert la voie au démarrage des vaccinations dans les jours à venir, à travers les 27 pays de l’UE, où les cas de la maladie augmentent. Les pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, la France, l’Autriche et l’Italie, ont annoncé leur intention de commencer les vaccinations à partir du 27 décembre, alors que l’Europe essaie de rattraper les États-Unis et la Grande-Bretagne, où les vaccinations ont commencé plus tôt ce mois-ci.

Après avoir obtenu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA), la dernière étape est l’approbation par la Commission européenne, attendue dans les prochains jours. La Commission suit généralement les conseils de l’EMA. Les préparatifs pour le déploiement du vaccin interviennent alors que l’identification d’une nouvelle souche hautement contagieuse du coronavirus en Grande-Bretagne a provoqué le chaos dans la région, les pays fermant les liens de voyage avec le Royaume-Uni et perturbant le commerce avant les vacances de Noël.