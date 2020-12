Officiel: Iker Casillas signe son retour au Real Madrid

Cinq ans après son départ, Iker Casillas fait son grand retour au Real Madrid. L’ancien gardien de but espagnol intègre le club madrilène, en tant qu’assistant du directeur général de la fondation.

Le Real Madrid s’entoure de ses anciennes gloires. Après Zinédine Zidane qui dirige l’équipe première, Raul Bravo qui s’occupe de la Castille (l’équipe réserve), c’est autour d’Iker Casillas de rejoindre la formation madrilène. L’ancien gardien de but espagnol intègre, dès ce mardi, l’organigramme du club madrilène, en tant qu’assistant du directeur général de la Fondation.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020

« Le Real Madrid C. F. annonce qu’Iker Casillas rejoint la Fondation Real Madrid en tant qu’assistant du directeur général. Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et il est le meilleur gardien de but de notre histoire. (…) Pour le Real Madrid, c’est un honneur de recevoir l’un de ses grands capitaines chez lui« , a communiqué la Maison Blanche sur son site officiel. Sur son compte Twitter personnel, l’Espagnol annonce être « fier de rentrer à la maison« . « Je fais face à ce nouveau défi avec tout l’enthousiasme et l’envie du monde, merci pour l’accueil« , a-t-il poursuivi.

Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida 🙌🏼 https://t.co/tFDu7uxMHE — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 22, 2020

Pur produit du Real Madrid, Iker Casillas a disputé 25 saisons (1990-2015) sous les couleurs madrilènes; un club où il a tout connu et remporté 19 titres, dont cinq trophées en Liga et trois Champions League. Parti ensuite au FC Porto, il a finalement pris sa retraite en août dernier.