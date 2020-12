Nouvelle souche de Covid-19: plusieurs pays suspendent leurs liaisons avec le Royaume-Uni

Les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont décidé dimanche de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte dans ce pays d’une nouvelle variante « hors de contrôle » du Covid-19, tandis que l’Allemagne envisageait « sérieusement » de prendre des mesures similaires.

La nouvelle souche de nouveau coronavirus était « hors de contrôle », a reconnu dimanche 20 décembre le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, justifiant ainsi un reconfinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre, qui pourrait, selon lui, durer jusqu’au déploiement d’un vaccin.

Selon le Premier ministre Boris Johnson qui s’est exprimé samedi 19 décembre lors d’une conférence de presse, le virus qui circule à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre est jusqu’à 70% plus contagieux que la précédente souche.

Les reconfinements décidés à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre interviennent alors qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, l’Italie se reconfine entièrement et d’autres pays d’Europe durcissent les mesures prises afin de contenir la troisième vague de la pandémie qui menace. Les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie ont décidé dimanche de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après cette découverte dans ce pays d’une nouvelle variante « hors de contrôle » du Covid-19. L’Allemagne envisageait « sérieusement » de prendre des mesures similaires.

Aggraver les problèmes de transports liés au Brexit

Une telle perturbation du trafic aérien et ferroviaire, si elle perdure en janvier, pourrait aggraver les problèmes de transport liés au Brexit, le Royaume-Uni quittant le 31 décembre le marché unique de l’Union européenne, qui garantit la libre circulation à l’intérieur de ses frontières. La suspension des liaisons s’est imposée d’autant plus que le ministre de la Santé britannique lui-même a reconnu que « malheureusement, la nouvelle souche était hors de contrôle ».