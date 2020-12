Nouveau braquage spectaculaire au Brésil seulement 24h après le premier

Après le braquage spectaculaire de banque dans la ville de Criciúma mardi, un nouveau braquage a eu lieu mercredi dans la ville de Cametá. Deux nuits de violence consécutives au Brésil, perpétrée par des gangs armés qui ont pris des otages.

Un gang armé est descendu dans les rues de Cametá, dans le nord du Brésil, aux premières heures de mercredi, pour cambrioler une banque, selon les premiers rapports. Plusieurs otages auraient été pris et le maire de la ville, Waldoli Valenti, a déclaré sur Facebook qu’un jeune homme était décédé, rapporte le Newsweek.

L’attaque nocturne à Cametá semble être presque identique à la prise d’assaut d’une banque dans la ville méridionale de Criciúma aux premières heures de mardi, selon la chaîne de télévision brésilienne Globo News. A Criciúma, les braqueurs ont mené leur attaque pendant plus d’une heure et sont repartis avec un convoi de véhicules et de billets de banque.

Mais um vídeo desesperador de Cametá, no Pará, onde as informações de moradores postadas em redes sociais dão conta de um assalto das proporções do que aconteceu em Criciúma ontem. Dezenas de assaltantes fortemente armados fizeram moradores de reféns, que são usados como escudos. pic.twitter.com/Y3HPnNcDJq — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020

Le média a déclaré que le gang qui avait attaqué Cametá portait des armes et des explosifs de haut calibre et a capturé des otages dans des bars avant de les utiliser comme boucliers pour se déplacer dans les rues de la ville, comme les assaillants de Criciúma. Mais rien n’indique actuellement que les deux incidents sont liés. Les attaques sont les dernières d’une série de vols de banque majeurs au Brésil au cours des cinq dernières années, selon la BBC.