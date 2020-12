« Nous sommes en train de négocier le retour de Neymar au Barça »

A quelques semaines des élections à la présidence du Barça, les candidats en lice multiplient les opérations de charme pour amadouer les socios. C’est le cas de Jordi Farré qui a déclaré que son équipe négocie le retour de Neymar dans le club blaugrana.

Lors de la présentation de ses espaces sportifs et économiques au siège électoral de la Calle Numancia à Barcelone, mardi, Jordi Farré a expliqué que son équipe de travail « est en négociation pour le retour de Neymar au Barça« . « Neymar et Leo Messi veulent jouer ensemble et sa signature serait très bon marché car il est dans la dernière année de son contrat. Nous formulerons une offre de transfert. Dans les quinze jours qui ont suivi son départ pour Paris, il voulait rentrer chez lui. Je pense que c’était une vente sous couverture« , a-t-il déclaré.

A lire aussi: Liga: le Barça s’offre Valladolid, Messi bat le record du roi Pelé

« Les joueurs de l’équipe première du Barça doivent venir principalement de la Masia et doivent être complétés par des joueurs de classe mondiale comme Neymar« , estime Farré qui pense également que les joueurs de La Masia « doivent sentir qu’ils peuvent arriver en équipe première, comme lorsque Pep Guardiola a misé sur Sergio Busquets ou Pedro« .