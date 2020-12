« Noël est là », le message de Patrice Talon pour la célébration de la Nativité

Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël 2020, le présidnet Patrice Talon a sacrifié à la tradition en souhaitant un joyeux noël à tous les petit-enfants du Bénin.

Comme chaque année, depuis bientôt 5 ans, Patrice Talon s’est souvenu de ses compatriotes béninois pour la fête de Noël. « Noël est là », a reconnu Patrice Talon avant d’inviter les uns et les autres à ouvrir davantage leurs cœurs à la joie et au bonheur afin de les partager autour d’eux.

» Bonne fête à toutes et à tous, et plus particulièrement à nos enfants. Joyeux Noël », peut-on lire sur la page Facebook du président Patrice Talon.

Pour rappel, toujours pour la Nativité, le gouvernement du Bénin a offert à toute la population en général et à la jeunesse en particulier, un concert gratuit Spécial Noël ce Samedi 26 décembre 2020 sur l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou à partir de 16h.

Les artistes Fanicko, Manzor, Vano Baby, Siano Babassa, Zeynab & Santrinos, First King, T-Gang, Sessimè, Nikanor pour ne citer que ceux là seront de la partie.

A noter que l’entrée est libre et gratuite et toutes les dispositions sont prises pour le respect des gestes barrières en cette période de Covid-19