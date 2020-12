Nigéria: un ex vice-président appelle Buhari à fermer à nouveau les frontières

L’ancien Vice-président du Nigéria Atiku Abubakar, a mis en garde le gouvernement fédéral contre les dégâts d’une nouvelle vague du Coronavirus et a appelé à la fermeture des frontières du pays et à l’arrêt des vols à destination du Nigéria.

Les autorités du Nigéria ont confirmé la résurgence du coronavirus et l’arrivée d’une seconde vague. Une annonce intervenue alors que le pays a enregistré environ 5000 cas au cours des deux premières semaines de décembre. «La raison pour laquelle le Nigéria a subi un coup plus dur que nécessaire lors de la première vague du virus COVID-19 est que le gouvernement fédéral n’a pas tenu compte des avertissements de Nigérians bien intentionnés, comme moi et d’autres, pour fermer nos frontières une fois que le virus est devenu un pandémie », a tweeté Atiku.

L’ancien Vice-président poursuit son avertissement en indiquant que «le recul est de 20/20. Néanmoins, nous devons apprendre de l’histoire, sinon nous courons le risque de la répéter. » Le Nigéria est un des pays les plus touchés par le virus en Afrique de l’ouest. Le pays a enregistré environ 78 434 cas infectés avec 68 303 patients traités et sortis d’hôpital. 1221 autres sont décédés dus au COVID-19, selon le Nigeria Center for Disease Control (NCDC).