Nigeria: très décontracté, Davido chante au mariage de son chauffeur (photo)

Incroyable mais vrai! Le chanteur nigérian Davido a chanté au mariage de son chauffeur. Une prestation qui a égayé tous les invités.

Chose promise, chose due! Il y a quelque jours, Davido annonçait qu’il fera une gosse surprise à son chauffeur qui allait se marier. Déjà très connu pour sa relation cordiale avec son équipe et tout son entourage, Davido est resté égal à lui-même. “Mon chauffeur se marie… Et je suis son best man”, avait écrit l’artiste.

En plus d’être le témoin de son chauffeur Tundé, Davido a fait montre d’humilité et de profonde humanité en chantant pour l’occasion. Les invités étaient très heureux de chanter et de danser pendant la performance de Davido.