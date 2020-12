Nigéria : réunion cruciale de Muhammadu Buhari et les 36 gouverneurs sur la sécurité

Le président Muhammadu Buhari et les gouverneurs des 36 Etats de la fédération, ont tenu ce mardi, une réunion cruciale sur la situation sécuritaire du pays, marquée par les attaques incessantes de Boko Haram.

La réunion s’est tenue à la State House à Abuja ce mardi 08 décembre 2020. Axée sur les questions sécuritaires du Nigéria, la reunion a connu, outre la participation du président Muhammadu Buhari et les gouverneurs des 36 Etats de la fédération, la présence des plus hauts responsables de la sécurité de l’administration, dont le ministre de la Défense, le général de division Bashir Magashi (Rtd), et le conseiller à la sécurité nationale (NSA), le général de division Babagana Monguno (Rtd).

Les résolutions issues de cette assise cruciale n’ont pas encore été officiellement communiquées à l’opinion publique. Toutefois, il importe de souligner qu’à leur réunion la semaine dernière, les gouverneurs des 36 Etats de la fédération avaient émis le souhait de rencontrer le président Buhari sur la nécessité de relever les défis sécuritaires à travers le pays, en particulier à la lumière du carnage à Borno.

Le Senat s’en prend à Buhari

Le Nigéria fait face à la menace grandissante de la secte islamiste Boko Haram depuis plus d’une décennies. Malgré les offensives militaires, le groupe terroriste ne cesse de perpétrer des attaques meurtrières d’extrême atrocité. Il y’a quelques semaines, plus de 67 agriculteurs ont été massacrés au nord du Nigéria.

Face à cette hécatombe humanitaire, le Senat du Nigéria a déclaré que le président Muhammadu Buhari a failli à sa mission de sécuriser le Nigéria et ses citoyens. L’institution a notamment appelé le chef de l’Etat à prendre des dispositions idoines pour la sécurité du pays. Elle a aussi fait des propositions dans l’intérêt supérieur de la nation nigériane.