Nigéria: Muhammadu Buhari ordonne l’ouverture des frontières avec le Bénin

Le Nigéria va enfin ouvrir ses frontières avec ses voisins. L’annonce a été faite ce mercredi 16 décembre 2020.

Le président Muhammadu Buhari a ordonné la réouverture de quatre frontières à compter du 31 décembre 2020. Les frontières concernées sont celles de Sèmè (Bénin), d’Illela, de Maigatari et de Mfun. Cette décision est prise après plus d’un an de fermeture.

A lire aussi : Fermeture des frontières nigérianes: « Cela a assez duré », Patrice Talon

Il y a quelques jours, le président nigérian avait déjà annoncé l’ouverture des frontières. Il vient donc de joindre l’acte à la parole. « Lors de ma réunion avec les gouverneurs des États aujourd’hui, j’ai expliqué que la fermeture des frontières terrestres du Nigeria était en partie une tentative de contrôler la contrebande d’armes et de drogues. Maintenant que le message est entré avec nos voisins, nous envisageons de rouvrir les frontières dès que possible », avait-il déclaré.

La fermeture des frontières, un coup de succès pour la douane nigériane

La fermeture des frontières avec le Bénin a été très bénéfique pour la douane nigériane. Le service des douanes du Nigeria (NCS) a annoncé des revenus quotidiens de 7 milliards de nairas contre 4,5 milliards de revenus quotidiens précédents. « Il y a eu un jour de septembre où nous avons collecté 9,2 milliards de nairas en une journée. Ça n’est jamais arrivé auparavant. C’est après la fermeture de la frontière et depuis lors, nous avons maintenu une moyenne d’environ 4,7 à 5,8 milliards N par jour, ce qui est bien plus que ce que nous avions l’habitude de collecter. Nos revenus n’ont pas diminué. En fait, il augmente en raison de la fermeture de la frontière. Environ 10,2 millions de litres de carburant ont été réduits par rapport à ce que nous supposons consommer », a déclaré le contrôleur général du NCS, le colonel Hameed Ali (rtd).

La flambée du prix du riz

Le Nigéria n’a seulement pas tiré des profits de la fermeture de ses frontières avec le Bénin. Le pays s’est vu confronter à une augmentation brusque du prix du riz. Selon une source contactée par la rédaction de BENIN WEB TV, le samedi 21 septembre 2019, le prix du riz, qui était à 9 000 nairas (14 500 FCFA pour le sac de 25 kg), a connu une augmentation à plus de 30% dans certains Etats du Nigéria; ce qui a suscité la colère des consommateurs.

A lire aussi : Fermeture des frontières nigérianes: Buhari annonce une bonne nouvelle aux pays frontaliers

Selon AFP, la production locale du riz (4,78 millions de tonnes en 2018) est loin de couvrir les besoins des 190 millions de Nigérians, qui sont friands de cet aliment de base. Par ailleurs, le riz local, qui n’est pas très apprécié à cause de son prix élevé, laisse à désirer pour sa qualité.

Le Bénin, le grand perdant?

La fermeture des frontières nigérianes a été marquée par l’augmentation soudaine du prix de l’essence « Kpayô » au Bénin. Ce phénomène a sérieusement affecté plusieurs béninois. Six mois après la fermeture des frontières, « La part des recettes imputables à la fermeture des frontières est estimée à 48,6 milliards de f CFA, soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes totales de 2019 », déclarait Romuald Wadagni à Jeune Afrique. On note également de sérieux impacts sur le commerce béninois.

A lire aussi : Fermeture des frontières nigérianes: le ministre Wadagni chiffre les pertes financières pour le Bénin

Parlant des points positifs, on note une résilience des béninois, suivie de l’augmentation de la production et la consommation locale, ainsi que la recherche d’autres débouchés pour l’exportation, dont le Togo, le Ghana et le Burkina Faso. Chose à ne pas oublier, le Bénin, pays à revenus très faibles, a été classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires par la Banque mondiale en dépit de la fermeture des frontières nigérianes.