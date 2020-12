Nigéria: le président Buhari transmet le projet de Finance 2021 au Parlement

Le président nigérian, Muhamadu Buhari, a transmis le projet de loi de Finance 2021 à la Chambre des représentants, ce mardi 1er décembre 2020.

Conformément aux articles 58 et 59 de la Constitution de 1999 (telle qu’amendée), le président du Nigéria, Muhamadu Buhari, a présenté ce mardi, le projet de Finance 2021 à la Chambre des représentants. Ledit projet de loi propose des réformes-clés de la fiscalité et des douanes parmi d’autres décisions de grande portée dans le contexte de la baisse des prix internationaux du pétrole et des effets de la pandémie de COVID-19.

Le projet cherche à modifier les lois fiscales et les réglementations financières existantes en réponse à l’impact négatif de la pandémie COVID-19 sur l’économie et à la récession actuelle. Début octobre, le président Buhari a présenté un budget de 13,08 milliards de nairas (environ 34 millions USD) à l’Assemblée nationale pour étude, soit une hausse de 17,82% par rapport à la loi des finances, gestion 2020 révisée et promulguée en juillet en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et ses effets.