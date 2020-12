Nigéria: le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau serait paralysé

L’armée nigériane a procédé à la capture d’un combattant de la secte islamiste Boko Haram qui a fait des révélations importantes. Selon lui, le patron du groupe djihadiste ne peut plus marcher correctement.

Le combattant de Boko Haram arrêté par les militaires de l’armée nigériane est un adolescent, Mohammed Adam, a révélé que le leader du groupe terroriste Shekau a été blessé lors d’un bombardement aérien de leur camp à Tombouctou, forêt de Sambisa, État de Borno, et ne peut donc plus diriger les opérations de terrain du groupe. Le jeune combattant qui dit connaître personnellement Shekau, affirme avoir été enlevé par Boko Haram à l’âge de 10 ans et après cinq ans de captivité, a été formé pour combattre.

A lire aussi: Niger: attaque meurtrière de Boko Haram dans l’Est le jour des municipales

«Je suis un soldat du front de guerre des insurgés bien formé, spécialisé dans le maniement d’armes, y compris les fusils AK-47 et le GPMG, ainsi que dans la pose d’IED le long de la route de patrouille des troupes», a-t-il indiqué. «Nous recevons également une formation sur d’autres techniques non conventionnelles pour infliger de lourdes pertes aux troupes», a poursuivi Adam. «Je me suis échappé avec l’intention d’être secouru par les troupes de l’armée nigériane qui me donneront à leur tour l’opportunité de réaliser mes rêves d’aller à l’école pour acquérir des connaissances», a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’il s’était échappé de l’un des camps de la forêt de Sambisa en raison des difficultés et de la faim, résultant de l’épidémie de choléra, qui a laissé plus de 500 militants et leurs familles dans un état critique.