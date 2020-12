Nigéria: la réaction de Muhammadu Buhari après la libération des écoliers enlevés

Plus de 300 des écoliers enlevés par des bandits dans l’Etat de Katsina au Nigéria, la semaine dernière, ont été libérés jeudi soir par les ravisseurs. Après cette libération, le président de la république Muhammadu Buhari a exprimé son soulagement.

« Je salue la libération des élèves kidnappés de l’école secondaire des sciences gouvernementales de Kankara. C’est un énorme soulagement pour tout le pays et la communauté internationale. Le pays tout entier est reconnaissant au gouverneur Masari, aux agences de renseignement, à l’armée et à la police », a indiqué Buhari dans un tweet. 344 des écoliers enlevés ont été libérés après des négociations dirigées par le gouverneur de Katsina.

A lire aussi: Nigeria: libération de 344 élèves kidnappés la semaine dernière par Boko Haram

Buhari a également indiqué que son administration ne reculerait devant rien pour protéger les nigérians mais qu’ils doivent être patients. « Notre administration est pleinement consciente de la responsabilité qui nous incombe de protéger la vie et les biens de tous les Nigérians. Je demande aux Nigérians d’être patients et justes envers nous alors que nous faisons face aux défis de la sécurité, de l’économie et de la corruption. Nous ne reculerons pas ».