Nigéria: enlèvement de plus de 300 écoliers, Boko Haram n’a pas mené l’opération

Plusieurs sources sécuritaires ont indiqué que l’attaque contre l’école à Katsina dans le nord-ouest du Nigéria, pour le kidnapping des écoliers, a été perpétrée par des gangs locaux recrutés par Boko Haram.

Le groupe djihadiste a revendiqué la responsabilité de l’attaque de vendredi, qui visait une école secondaire de la ville de Kankara, dans l’État de Katsina. Selon les informations de l’AFP, la secte Islamiste Boko Haram, n’a pas effectué l’opération d’enlèvement lui-même, mais a plutôt eu recours aux services de trois gangs locaux pour faire la sale besogne et récupérer les prisonniers.

L’homme que Boko Haram a recruté serait un certain gangster local notoire appelé Awwalun Daudawa qui a associé au contrat, Idi Minorti et Dankarami, deux autres chefs du crime avec de forts partisans locaux.

Les gangs criminels ont terrorisé les communautés du nord-ouest du Nigéria pendant des années, et des experts avaient récemment mis en garde contre les tentatives des djihadistes de forger une alliance avec eux. Daudawa «était un voleur à main armée et un voleur de bétail avant de se tourner vers le trafic d’armes, apportant des armes de Libye, où il avait reçu une formation, et les vendant à des bandits», a déclaré une source.

«Au fil du temps, il a forgé une alliance avec Boko Haram et est devenu leur tireur, prenant les armes que le groupe saisit des forces de sécurité nigérianes dans des raids et des embuscades et les vendant à des bandits », a ajouté la même source.

L’attaque s’est produite à des centaines de kilomètres de la forteresse de Boko Haram dans le nord-est du Nigéria, où elle a lancé une insurrection brutale il y a dix ans. Les djihadistes ont revendiqué leur responsabilité dans un audio de 4 minutes.

«Je suis Abubakar Shekau et nos frères sont à l’origine de l’enlèvement à Katsina», a déclaré la voix de l’enregistrement, ressemblant à celle du chef insaisissable de Boko Haram. Shekau était à l’origine de l’enlèvement en 2014 de 276 écolières dans la ville de Chibok, dans l’État nigérian de Borno, qui a provoqué l’indignation mondiale.