Nigéria: deux ressortissants indiens enlevés dans le sud-ouest du pays

Au moins deux ressortissants étrangers ont été enlevés à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigéria dans l’Etat d’Oyo, par des hommes armés, a indiqué dimanche, la police.

Selon un rapport de PREMIUM TIMES, deux personnes d’origine indienne ont subi le rapt des assaillants non identifiés mercredi. La nouvelle n’a été confirmée par les autorités nigérianes que dimanche. Le média indique que les enlèvements ont eu lieu dans une entreprise pharmaceutique près de Toll Gate sur l’autoroute Lagos-Ibadan. Ils auraient conduit hors des locaux de l’entreprise lorsque les ravisseurs, qui les suivaient, ont ouvert le feu sur les pneus de leur véhicule, ce qui a forcé les véhicules à s’arrêter, rapporte la même source.

A lire aussi: Nigéria: une nouvelle «usine à bébés» découverte avec quatre enfants et six femmes enceintes

Cet enlèvement et un nouvel incident du genre parmi une liste croissante de personnes, d’étrangers et de Nigérians, kidnappés quotidiennement à travers le Nigéria. Le dernier enlèvement de ce type a été l’enlèvement samedi d’un nombre encore non confirmé d’élèves du secondaire dans l’État de Katsina. L’enlèvement contre rançon est devenu courant dans de nombreuses régions du Nigéria. Cependant, il se pourrait également que les militants islamistes soient derrière certains de ces actes de banditisme.