Nigéria: Burna Boy s’offre une montre-bracelet de plus de 70 millions CFA (photo)

Deux fois nominé aux Grammy Awards et musicien nigérian populaire, Burna Boy s’est affiché sur les réseaux sociaux avec sa montre-bracelet de 50 millions de nairas.

Malgré les effets de la pandémie du coronavirus, Burna Boy s’est procuré tout récemment une montre-bracelet Richard Mille qui aurait une valeur de plus de 50 millions de nairas, soit 70 862 808,25 Franc CFA.

La montre a été dévoilée par l’artiste lui-même dans sa story Instagram. Ce qui d’ailleurs prouve que l’année a été riche de son côté. En effet, Burna Boy a connu une bonne année puisqu’il a été nominé pour de nombreux prix prestigieux et en a remporté certains.

C’est donc pour célébrer cette année riche en réussites et nominations qu’il s’est procuré ce joyau de la marque Richard Millie.

Natif de Port-Harcourt, Burna Boy a fait du chemin dans le showbiz. L’un des chanteurs africains les plus suivis sur internet, à l’instar d’Aya Nakamura, YouTube et Spotify l’ont récemment distingué. Pour Apple Music, cité par Jeune Afrique, ses sons « ont été streamés plus de 100 millions de fois ».

Mais l’artiste n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. La preuve, il a été récompensé aux BET Awards en 2018 dans la catégorie « meilleur projet international », devant Aya Nakamura, Dosseh ou Mr Eazi, avant d’être consacré meilleur artiste africain de l’année 2019.