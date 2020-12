Nigéria: Boko Haram attaque une église lors du réveillon de Noel dans le nord du pays

Des combattants supposés membres du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué une église dans le nord du Nigéria et ont tué plusieurs personnes.

Selon un rapport de The Cable, le drame est survenu la veille de la fête de Noel et les assaillants ont pris d’assaut une église, l’EYN (Ekklesiyar Yan’uwa au Nigéria) également connue sous le nom d’église des frères au Nigéria à Pemi, un quartier de la région de l’administration locale de Chibok dans l’État de Borno. Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs voitures et le bâtiment de l’église incendiés. «Les insurgés sont arrivés vers 17h30 en passant par Gogombi», a déclaré l’un des villageois aux médias locaux.

«Ils sont venus par lots de deux. Le premier est arrivé avec une moto tandis que l’autre est venu dans des véhicules lourds. Dès qu’ils sont entrés dans le village, ils ont commencé à tirer de manière sporadique et vers l’église EYN. Puis ils y ont mis le feu. Ils ont également incendié six voitures et cinq autres bâtiments autour de l’église. Certains d’entre nous ont couru dans la brousse, mais malheureusement, six personnes ont été tuées dans l’attaque. Les chrétiens devaient observer les prières de Noël dans l’église ce matin », a indiqué le témoin.

The Cable indique que les forces de défense nigérianes sont arrivées sur les lieux, quelques heures après le départ des hommes armés. L’armée nigériane s’est mobilisée dans le village La base militaire la plus proche est à environ 17 km de Pemi, a déclaré une source militaire.