Nigéria – Attaque de Katsina: environ 400 élèves portés disparus selon la police

Plusieurs élèves nigérians ont été portés disparus après une attaque d’hommes armés dans une école secondaire dans l’État de Katsina, au nord-ouest du pays, a confirmé la police.

L’école secondaire gouvernementale scientifique de Kankara a été attaquée vendredi soir par un grand groupe de bandits qui ont tiré «avec des fusils AK 47», a déclaré le porte-parole de la police d’État de Katsina, Gambo Isah, dans un communiqué. La police a engagé les assaillants «dans un duel à l’arme à feu qui a donné à (certains) des élèves l’occasion de franchir la clôture de l’école et de courir pour leur sécurité», a déclaré Isah. Environ 400 étudiants sont portés disparus, tandis que 200 sont recensés, a déclaré Isah. On pense que l’école compte plus de 600 élèves.

A lire aussi: Nigéria: attaque d’hommes armés contre une école dans le nord du pays

«La police, l’armée nigériane et l’armée de l’air nigériane travaillent en étroite collaboration avec les autorités scolaires pour déterminer le nombre réel d’étudiants disparus et / ou kidnappés», a déclaré Isah. «Les équipes de recherche travaillent pour retrouver ou sauver les élèves disparus», a-t-il déclaré. Il s’agit de la dernière attaque contre une école par des hommes armés au Nigeria après celle d’avril 2014 lorsque des membres du groupe djihadiste Boko Haram ont enlevé 276 filles de leur dortoir scolaire à Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de filles sont toujours portées disparues.