Niger: Mahamadou Issoufou appelle les institutions chargées des élections à la transparence et la sincérité

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a invité la CENI et toutes les institutions chargées des élections pour qu’elles assurent la transparence et la sincérité de tous les scrutins.

« Je salue et félicite tous les partis politiques qui ont mené une campagne électorale apaisée pour les élections locales et leur demande de maintenir cette bonne conduite, tout au long de la campagne des élections législative et présidentielle », a déclaré Mahamadou Issoufou, ce lundi 14 décembre 2020.

Le chef de l’Etat a aussi lancé un appel à la transparence et à la sincérité aux institutions en charge des élections au Niger: « Je lance aussi un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu’elles assurent la transparence et la sincérité de tous les scrutins », dit-il.

Les élections municipales et régionales se sont déroulées au Niger le dimanche 13 décembre 2020. Près de 7,5 millions d’électeurs étaient aux urnes dans les 266 communes du pays.