Niger: la CEDEAO salue le caractère paisible et participatif des élections

La Mission d’Observation de la CEDEAO au Niger, dans le cadre des élections du 27 décembre, a fait le bilan avec ses partenaires et a annoncé sa déclaration préliminaire pour le mardi 29 décembre, à Niamey.

En attendant l’annonce de sa déclaration préliminaire sur le déroulement du scrutin, ce mardi 29 décembre à 11H (GMT+1), à son siège à Niamey, la mission d’observation de la CEDEAO au Niger a salué le caractère paisible et participatif du double scrutin de ce dimanche 27 décembre 2020.

L’organisation sous-régionale note une forte affluence des femmes et des jeunes, et la présence effective des forces de sécurité au niveau des bureaux de vote. Néanmoins, la mission d’observation électorale de la CEDEAO déplore le non-respect des mesures barrières contre la COVID-19 dans les centres de vote, notamment le port du masque, l’utilisation des gels hydroalcooliques et la distanciation sociale, pourtant préconisées par les autorités nigériennes.

Pour rappel, la déclaration préliminaire est prévue pour demain, mardi 29 décembre 2020, est la compilation des rapports des observateurs déployés sur le terrain. Elle contient les constats faits sur le terrain lors du déroulement des votes, de même que les recommandations à l’endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.