Nash lesbienne? en colère, la rappeuse dévoile une photo de son mari

Traitée de Lesbienne par ses compatriotes, la rappeuse ivoirienne Nash a dévoilé, sous l’effet de la colère, la photo de son chéri sur internet.

La rappeuse ivoirienne Nash a toujours été discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais au coeur d’une poémique d’homosexualité, l’artiste a craqué et affiche à la surprise générale un cliché d’elle dans les bras de son chéri.

« J’en ai marre, je suis fatiguée, arrêtez de salir ma réputation. J’ai aussi encaissé, j’essaie d’être dure« , a affirmé l’artiste en larmes. Et de continuer en chaudes larmes: « Si vous ne pouvez pas m’aider, laissez-moi en paix, si vous pensez que je suis lesbienne et que ça peut sauver votre vie, c’est vous qui voyez, laissez-moi en paix. Je ne suis pas dans vos histoire de buz ».

Comme pour mettre définitivement fin aux supputations, elle donne la preuve qu’elle n’est pas lesbienne ou homosexuelle: «A partir d’aujourd’hui, fermez vos gueules une bonne fois pour toute. Après cette photo et ce post, si ça peut vous faire plaisir, occupez vous de vos vies de merde. Voici celui qui partage ma vie que j’aime énormément et qui m’aime avec mon style, telle que je suis, il me connaît mieux que vous tous», a écrit Nash en légende d’un cliché.