Nana Akufo-Addo: « Lorsque vous gagnez une élection, vous n’avez pas besoin d’être agressif »

Au Ghana, le président sortant, Nana Akufo-Addo, a exhorté, ce mercredi, ses partisans au calme et à la patience, en attendant la proclamation des résultats par la Commission électorale.

Le candidat du Nouveau parti patriotique (NPP) s’est adressé à ses partisans dans la soirée de ce mercredi 09 décembre 2020. Dans son message, Nana Akufo-Addo a appelé ses partisans à faire preuve de bonne moralité en attendant la publication des résultats par la Commission électorale.

« Lorsque vous gagnez une élection, vous n’avez pas besoin d’être agressif. Et lorsque vous jubilez, soyez modéré et sensible à l’ordre public et à la sécurité », a-t-il déclaré. Mardi, son parti avait animé une conférence de presse à l’issue de laquelle il a réclamé la victoire du président sortant. Se basant sur ses propres chiffres, le parti estime que Nana Akufo-Addo est en tête du scrutin présidentiel avec 6 085 708 des voix, soit 52,72% des voix exprimées.

Figure de proue de l’opposition, l’ancien président, John Mahama, a aussi revendiqué sa victoire lors de sa conférence de presse, mardi. Ce mercredi, la Commission électorale a reporté le délai de la proclamation des résultats, indiquant que sa décision vise à garantir que « la collecte des résultats dans les centres de collecte de circonscriptions et régions à travers le pays soit exacte».