Namibie: Adolf Hitler remporte une élection régionale

Adolf Hitler a remporté une élection en Namibie et obtient ainsi un siège d’administrateur d’un petit district du pays, rapporte MAILONLINE.

Selon le média, Adolf Hitler Uunona a été élu avec 85% des voix dans l’ancienne colonie allemande, qui abrite toujours une petite communauté germanophone et où un certain nombre de rues, de lieux et de personnes portent encore des noms allemands. Le politicien namibien a déclaré, après sa victoire, qu’il n’avait rien à voir avec l’idéologie nazie. «Mon père m’a nommé d’après cet homme. Il n’a probablement pas compris ce que représentait Adolf Hitler ”, a déclaré son homonyme.

«Enfant, je l’ai vu comme un nom tout à fait normal. C’est seulement à l’adolescence que j’ai compris que cet homme voulait conquérir le monde entier ». «Le fait que j’ai ce nom ne signifie pas que je veux conquérir Oshana», a-t-il déclaré, faisant référence à la région où il a remporté les élections. «Cela ne veut pas dire que je lutte pour la domination du monde », a-t-il ajouté. Uunona a remporté 1196 voix lors des récentes élections, contre 213 pour son adversaire, le ramenant à un siège au conseil régional qu’il avait précédemment remporté en 2015.