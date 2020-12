« Mon sentiment est que le Bénin va plutôt bien », Patrice Guillaume Talon

Ce mardi 29 décembre 2020, le Président béninois était à l’Assemblée nationale, à Porto-Novo, pour le dernier discours sur l’état de la Nation. Pour Patrice Talon, le Bénin va plutôt bien, malgré la pandémie de la COVID-19, qui n’a épargné aucun pays.

Patrice Guillaume Athanase Talon était, ce mardi 29 décembre 2020, devant le Parlement béninois, pour son discours sur l’état de la Nation. Pour ce dernier discours de son quinquennat, le Président de la République du Bénin, qui a été très court comme son à habitude, a parcouru les différents projets exécutés par son gouvernement au cours de son mandat.

« En dépit de la pandémie du Covid-19 qui n’a épargné aucun pays, le Bénin va plutôt bien, même si nous devons poursuivre nos efforts en vue de satisfaire l’essentiel de nos besoins de base. Quand on a été très mal et qu’on commence à aller mieux, avec la certitude d’aller bientôt très bien, n’est-il pas de bon ton d’affirmer qu’on va déjà bien ?« , s’est interrogé le locataire du palais de la Marina.

« Au plan sanitaire, notre indice de satisfaction demeure faible, même si le personnel dédié est désormais plus disponible. Il nous faudra encore patienter quelques temps pour constater les effets de nos efforts.« , a déclaré le Président Talon, devant les députés lors de ce traditionnel discours sur l’état de la nation.

« De manière générale, le personnel politique et administratif au service de notre Nation se comporte de mieux en mieux. Nous avons globalement réussi les changements d’habitude les plus inespérés. Un nouveau vent de concorde, de progrès et d’espérance semble porter chacun de nous.« , a déclaré le numéro 1 béninois.