« Mon père est très malade en ce moment », Nash pleure à chaudes larmes

La chanteuse ivoirienne Nash a annoncé dans une vidéo en direct que son père est gravement malade.

Alors qu’elle répondait aux accusations sur ses orientations sexuelles, la rappeuse Nash a dévoilé que son père est dans un état de santé très critique. « Je n’en peux plus. Mon père est très malade en ce moment et ça me fatigue de le voir ainsi. Si vous ne pouvez pas m’aider, laissez-moi en paix. Si vous pensez que je suis lesbienne et que ça peut sauver vos vie, c’est vous qui voyez », a-t-elle affirmé en pleurs dans son direct.

Comme pour clouer le bec à ceux qui la traite de lesbienne, Nash a par la suite publié une photo d’elle et de son mari. Cette réaction va-t-elle mettre fin à la polémique? Difficile de le savoir et cela importe peu à Nash qui ne pense qu’à la santé de son père et la joie qu’elle peut semer dans le cœur des enfants déshérités en cette période de Noël.