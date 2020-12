Miley Cyrus se déshabille (encore) pour Rolling Stone (Photo)

S’affichée entièrement dévêtue pour les Magazines n’est pas nouveau pour Miley Cyrus. La chanteuse vient de poser, seins nus, en couverture du prestigieux magazine Rolling Stone.

Miley Cyrus reste fidèle à elle-même. La vedette américaine, récemment séparée, profite de la vie en se dévoilant, seins nus. Celle qui vient de lancer son nouvel album s’est partiellement dénudée pour la Une du mois de janvier du magazine Rolling Stone.

https://www.instagram.com/p/CIYHMVnr5WD/?utm_source=ig_embed

Dans ce numéro, celle qui n’a jamais eu peur de la controverse apparaît torse nu, mais cache ses seins avec ses mains. En septembre dernier, elle a en effet publié une série de vidéos dans laquelle elle se dévêtit le plus possible, tout en respectant les politiques d’utilisation du réseau social. «Être célibataire veut dire avoir plus de temps pour me filmer en train de me déshabiller sur du Joan Jett», avait expliqué la fille de Billy Ray Cyrus.

https://www.instagram.com/p/CFP_sKsJB2Q/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/reel/CFQDeCtpay7/?utm_source=ig_embed

En juin dernier, Miley Cyrus faisait la couverture de Paper Magazine, nue et enlaçant un cochon … La jeune femme ne manque décidément pas d’imagination, puisque qu’il y a quelques semaines, un membre de son groupe annonçait qu’elle prévoyait de faire tout un concert en étant entièrement dénudée, tout comme son public. La chanteuse et actrice américaine semble décidément plus à l’aise sans ses vêtements.