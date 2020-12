Mexique: Aristoteles Sandoval, ex-gouverneur, froidement abattu dans une salle de bain

Aristoteles Sandoval, ex-gouverneur de l’État mexicain de Jalisco (ouest), un des plus violents du pays, a été tué dans les toilettes d’un restaurant de la ville de Puerto Vallarta, destination touristique majeure du pays, ont indiqué les autorités.

Selon les premières données traitées par le cabinet de sécurité de l’entité, Sandoval, qui a dirigé Jalisco de 2013 à 2018, a été surpris par un meurtrier lourdement armé alors qu’il se trouvait dans le bar Distrito 5, situé sur une avenue principale. Le gouverneur actuel, Enrique Alfaro, a averti que le crime ne restera pas impuni.

Sandoval est arrivé à l’entreprise vers 22h00 accompagné d’une personne, plus tard une femme et un homme se sont joints à lui. Vers 1 h 40, l’attaque a eu lieu. L’ancien gouverneur s’est levé de la table où il se trouvait avec le reste des convives, est allé aux toilettes et, sur place, il a été attaqué par un homme directement avec une arme à feu et par derrière. Pourtant, conformément à la législation visant à protéger les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, l’ancien gouverneur disposait de 15 gardes du corps et de véhicules blindés, a déclaré Ricardo Sanchez, coordinateur du cabinet de sécurité de Jalisco, lors de la même conférence.

«Je déplore énormément l’assassinat de l’ancien gouverneur de Jalisco (…) Cette affaire fera l’objet d’une enquête pour déterminer le mobile et punir les responsables», a déclaré le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, au début de sa conférence de presse quotidienne.