Messi: « Cristiano Ronaldo se démarque dans le football »

Dans une interview accordée, dimanche, à la chaîne de télévision espagnole, La Sexta, Lionel Messi a balayé l’actualité du FC Barcelone et comparé Cristiano Ronaldo aux plus grands noms du sport mondial.

Eternel rival de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a comparé le Portugais aux plus grands noms du sport mondial, insistant sur le fait que la star de la Juventus est quelqu’un qui se démarque dans le monde du football. Considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, les deux superstars se sont livrées une bataille sans merci au cours des quinze dernières années, raflant au passage les meilleures distinctions individuelles. Une grande rivalité mais saine entre les deux joueurs qui ont toujours clamé leur admiration, l’un pour l’autre.

Lionel Messi a révélé qu’il voyait Cristiano Ronaldo aux côtés d’autres superstars du sport dans le métier de leur choix – le comparant à Rafael Nadal, Roger Federer et LeBron James. « Il y a beaucoup d’athlètes admirables. Rafa Nadal, Federer, LeBron – dans tous les sports, il y a toujours quelqu’un qui se démarque et est admirable pour son travail. Cristiano se démarque dans le football. Il y en a beaucoup qui se démarquent et font toujours de leur mieux« , a déclaré la Pulga.

Le joueur de 33 ans a, par ailleurs, confié qu’il avait réussi à supprimer « le fan à l’intérieur » de lui lorsqu’il est devenu un joueur professionnel au Barça, ajoutant que, désormais, les seuls qui invoquent plus de passion en lui sont ses enfants. « Quand j’ai commencé à être professionnel, j’ai réussi à mettre de côté ma passion de supporter de football. Ceux qui me font me lever du canapé sont mes enfants. Ce sont eux qui m’émeuvent le plus aujourd’hui« , a conclu le numéro 10 du Barça.