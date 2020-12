Messi au PSG? son père met fin à la polémique

Alors que l’Espagne s’enflamme pour la supposée réunion qu’aurait tenue le père de Messi avec les dirigeants du PSG, au sujet du capitaine du Barça, ce dernier est sorti de l’ombre pour mettre un terme à la polémique.

Sorti premier de sa poule, le PSG a hérité du Barça en huitième de finale de la Ligue des champions. Une grosse affiche qui fait déjà saliver les amateurs du cuir rond qui scruteront de très près les retrouvailles entre Neymar et son ancien coéquipier, Lionel Messi. Mais en Espagne, c’est la bombe lâchée au sujet de l’avenir du capitaine blaugrana qui fait grand bruit. L’Argentin est en fin de contrat jusqu’en juin 2021 avec son club formateur.

Selon les bruits de couloir, le joueur semble sur le départ que sur une prolongation de son bail. Si Manchester City a un temps paru le mieux placé pour accueillir le capitaine barcelonais, le PSG fait désormais figure de favori; et ce malgré la situation financière du club de la capitale. A en croire l’émission El Chiringuito, Jorge Messi, père et agent du n°10 barcelonais, aurait d’ailleurs participé à une réunion au consulat du Qatar en vue d’une signature de Lionel Messi avec les champions de France, le programme de la Sexta assurant que « les liens entre Messi, le Qatar et le PSG sont de plus en plus forts » et que les discussions avaient été très précises.

A lire aussi: Le message de Neymar à Messi après le tirage PSG-Barça

Des révélations vite balayées par le principal concerné qui a dénoncé une fakenews grossière. « Faux, une nouvelle invention », a-t-il ainsi écrit dans une story Instagram, précisant : « Je suis en Argentine depuis septembre.» Le tout accompagné d’un hashtag « #fakenews».