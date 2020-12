Messi au PSG? Joan Laporta répond à Neymar

Candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta a réagi aux propos de Neymar, qui avait déclaré au sortir de la victoire du PSG face à Manchester United qu’il voulait jouer avec Lionel Messi, la saison prochaine.

Ses déclarations avaient fait le tour des réseaux sociaux. Héro de la victoire du PSG face à Manchester United (3-1), mercredi en Ligue des champions, Neymar a lâché une bombe sur l’avenir de Lionel Messi. Au micro d’ESPN, l’attaquant parisien a déclaré qu’il aimerait jouer avec l’Argentin la saison prochaine. «J’aimerais rejouer avec Messi. C’est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n’y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c’est sûr. Nous devons le faire l’année prochaine », a-t-il lancé.

Des propos qui ont provoqué une avalanche de réactions, tant en France qu’en Espagne. Candidat à la présidence du Barça, élection qui devrait se tenir le 24 janvier 2021, Joan Laporta a aussi réagi à la sortie fracassante du natif de Sao Paolo. Interrogé par la Radio Catalunya, l’ancien président du Barça a d’abord déclaré que les propos de Neymar ne l’inquiétaient pas, sous-entendu, qu’il ne craignait pas de voir Messi filer à Paris. Puis d’ajouter : “J’ai des choses à dire, mais je ne les dirai pas pour ne pas déstabiliser l’équipe. Je sais ce qui peut la déstabiliser et je ne veux pas entrer dans ce jeu consistant à donner des noms de joueurs qui pourraient venir.”

Laporta a ajouté que les propos de Neymar n’avaient rien d’étonnant en soi : “C’est normal ce qu’il a dit, ils sont amis avec Messi et ont une hiérarchie établie entre eux. Cette relation est normale. J’espère que Leo pourra attendre et écouter la proposition du nouveau président”. Laporta, s’il est élu, compte en effet tout faire pour conserver l’Argentin : “Messi est une priorité. Tous les clubs le veulent. Il transforme n’importe quelle équipe en un candidat à tout gagner. Il fait la différence et il est aussi important au niveau économique. Messi aime le Barça et aidera le club si le projet est bon.”