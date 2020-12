Messi au PSG? de nouvelles révélations de Neymar

Double buteur lors de la victoire du PSG face à Manchester United (3-1), mercredi soir, en Ligue des champions, Neymar a lâché une bombe sur l’avenir de Lionel Messi,

Héro de la victoire parisienne en terre anglaise, Neymar a fait le show. Face aux Red Devils à Old Traford, l’attaquant brésilien s’est offert un doublé. Auteur de l’ouverture du score, la star auriverde a conforté la victoire des siens sur un joli but en fin de partie. Une victoire précieuse qui permet aux finalistes de la dernière édition d’avoir un pied et demi en huitième de finale de la Ligue des champions.

Mais le Brésilien a également créé l’événement à l’issue de la rencontre. La faute à une petite phrase lancée au micro d’ESPN. «J’aimerais rejouer avec Messi. C’est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n’y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c’est sûr. Nous devons le faire l’année prochaine », a-t-il lancé. Une déclaration qui fait déjà des vagues, tant à Paris qu’au Barça. Mais un doute persiste. Car si l’ancien Barcelonais a clairement exposé ses envies de rejouer à nouveau avec l’Argentin, il n’a rien dit sur le lieu où auront lieu ces retrouvailles tant espérées.

Partir au PSG ou rester au Barça?

Certes, Lionel Messi avait clamé son intention de partir du Barça l’été dernier, avant de revenir sur sa décision pour honorer sa dernière année de contrat avec son club formateur. Mais la Pulga pourrait décider de prolonger son bail chez les Blaugranas surtout que de profond changement se profile à l’horizon; conséquence des élections présidentielles programmées le 24 janvier. Et au PSG, des tractations seraient en cours pour prolonger le Brésilien, dont l’entourage ne cesse de diffuser l’idée, selon laquelle l’idole de Santos serait très heureuse à Paris.

Pour la plupart des candidats à la présidence du Barça, un retour de Neymar n’est pas envisageable. Mais Emili Rousaud a clairement indiqué vouloir faire revenir le natif de Sao Paulo. « Nous travaillons à son retour, à condition qu’il retire ses plaintes contre le club et fasse le tri dans son entourage. J’ai l’idée de le faire revenir », a-t-il confié, ajoutant néanmoins qu’un retour de Neymar ne serait possible qu’en 2022, à la fin de son contrat avec le PSG: « Sa signature est inenvisageable aujourd’hui.»