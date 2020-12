Mer de Chine méridionale: un destroyer américain chassé par les forces chinoises

La Chine a indiqué que ses forces militaires ont «expulsé» un destroyer de la marine américaine, qui naviguait dans les eaux chinoises près des îles Nansha – également connues sous le nom d’îles Spratly.

C’est une nouvelle escalade des tensions entre Pékin et Washington ; un destroyer américain se serait retrouvé en territoire chinois dans la mer de Chine méridionale, et Pékin indique qu’il a été renvoyé par le commandement du théâtre sud de l’Armée populaire de libération (APL). Selon la déclaration, l’armée chinoise a déployé des navires et des avions pour avertir le destroyer américain USS John S. McCain alors qu’il naviguait dans les eaux contestées du SCS.

L’incident s’est produit alors que le Shandong, le deuxième porte-avion chinois, aurait effectué des exercices dans la région du SCS après avoir traversé le détroit de Taiwan, dimanche. La Chine revendique la quasi-totalité du SCS, mais cette affirmation est contestée par plusieurs voisins maritimes, notamment les Philippines, le Brunei, la Malaisie et l’Indonésie, en plus du Vietnam et de Taïwan, qui, selon la Chine, est une région séparatiste.