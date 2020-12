Mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo: son frère, Hugo Aveiro, risque la prison

Hugo Aveiro, frère de Cristiano Ronaldo, est poursuivi par la justice italienne pour faux et usage de faux.

Hugo Aveiro entre en jeu et fera parler de lui comme la mère de Cristiano Ronaldo, sa sœur, sa compagne et même son fils. Moins connu du grand public, Hugo Dinarte Santos Aveiro est le frère ainé de Cristiano Ronaldo et s’occupe de gérer le Musée CR7 (CR7 Museu) sur l’île de Funchal.

Il est au coeur d’un bras de fer entre la Juventus et l’entreprise de Cristiano, pour des questions de droits à l’image. Selon BFM, Hugo Aveiro aurait, via Mussara, passé commande pour des maillots collectors flanqués du logo du musée CR7. Les maillots seraient fabriqués par l’entreprise turinoise Pegaso et la commande des tuniques a été évaluée à environ 500.000 euros (plus 150.000 versés à une société espagnole engagée pour contrôler les maillots).

Les chemises n’ont pas été détruites par Mussara

Une bataille juridique s’est donc ouverte entre Pegaso, Mussara et la Juventus. Ce dernier entend faire valoir ses droits concernant l’image du Portugais. « Si des négociations ont été lancées, aucune n’a abouti et la justice italienne pourrait donc bien avoir à rendre une décision officielle », précise le média.

Les rapports indiquent que Pegaso a été invité à produire les maillots pour Mussara. Mais Mussara a arrêté la fabrication en demandant à l’entreprise d’envoyer toutes les chemises déjà produites afin qu’elles puissent être éliminées.

Aux dernières nouvelles, Pegaso dénonce que les chemises n’ont pas été détruites par Mussara, mais ont été mises en vente au musée Cristiano Ronaldo. Pour faire la lumière sur cette affaire, Hugo, qui dirige Mussara, fait maintenant l’objet d’une enquête alors que Pegaso a intenté une action en justice contre Mussara.