Manchester United vs PSG: le groupe de Tuchel avec des surprises

Le PSG se déplace ce mercredi à Old Traford pour y défier Manchester United en 5è journée de phase de groupe de Ligue des champions. Thomas Tuchel a dévoilé la liste des joueurs convoqués.

Le PSG joue ce mercredi sa survie en Ligue des champions. Les Parisiens affrontent à Old Traford Manchester United en 5è journée de phase de groupe de la C1. Pour l’occasion, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 23 joueurs. Blessés à l’entrainement ce lundi, Mauro Icardi et Pablo Sarabia manquent à l’appel. Idem pour Julian Draxler, encore trop juste, et Juan Bernat, qui se remet d’une grave blessure au genou. Jesé Rodriguez ne fait pas non plus partie du groupe, pas plus que le jeune milieu de terrain Kays Ruiz-Atil.

Le groupe du PSG face à Manchester United

Gardiens : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Dagba, Bakker, Pembele

Milieux : Verratti, Herrera, Danilo, Paredes, Rafinha, Gueye, Fadiga

Attaquants : Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria