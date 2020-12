Mali: six victimes militaires dans une attaque à la bombe

Un soldat malien a été tué et cinq autres blessés lorsque leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé sur une autoroute dans, a annoncé mercredi l’armée cité par The Defense Post.

Une patrouille de l’armée du Mali qui voyageait entre les villes de Gao et Mopti sur l’une des seules autoroutes goudronnées du pays, a été la cible d’un engin explosif improvisé (EEI) tôt mardi, a annoncé l’armée. Un soldat a été tué et cinq autre blessés. Les blessés ont été conduits à l’hôpital pour être pris en charge. Le Mali est aux prises avec une insurrection islamiste qui a éclaté pour la première fois dans le nord, mais qui s’est depuis propagée au centre du pays, et s’est étendue au Burkina Faso et au Niger voisins.

Les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique ont fréquemment attaqué des camps militaires et posé des engins explosifs improvisés le long des autoroutes, faisant des victimes civiles et militaires. En plus de ses propres forces armées, ce pays fragile accueille la mission de la France au Sahel, des troupes de maintien de la paix de l’ONU et des contingents d’un groupe anti-jihadiste de cinq nations. Mais l’immensité du territoire sahélien rend la tâche très difficile aux différentes forces qui n’arrivent toujours pas à venir à bout des ennemis.