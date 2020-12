Mali: plusieurs personnalités dont l’ex PM Boubou Cissé, inculpées pour tentative de coup d’Etat

Le parquet de Bamako a annoncé dans un communiqué l’ouverture d’une information judiciaire contre six personnalités, dont le dernier Premier ministre avant le putsch d’août, Boubou Cissé, pour « complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l’Etat et complicité ». Ils sont mis en cause « pour des faits (présumés) de tentative de coup d’Etat », a souligné dans un communiqué le collectif d’avocats qui les défend.