Mali: les forces spéciales britanniques arrivent en appui pour améliorer la sécurité au Sahel

Des centaines de soldats britanniques sont arrivés au Mali pour rejoindre la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans ce pays, qui est la plus durement touchée au monde, ont déclaré jeudi des responsables britanniques et rapporté par Reuters.

La MINUSMA va désormais s’agrandir de plusieurs centaines de soldats britanniques qui sont arrivés au Mali jeudi. Le Royaume-Uni dispose dans ce pays d’Afrique de l’ouest, de trois hélicoptères Chinook et 100 membres du personnel dans un rôle logistique pour soutenir l’opération française Barkhane contre les militants islamistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Pour les responsables britanniques, cette nouvelle mission, annoncée pour la première fois en juillet 2019, «fournirait une capacité de reconnaissance hautement spécialisée» à la mission de 14 000 hommes de l’ONU.

La plupart des troupes, qui seront basées dans la ville du nord de Gao, sont déjà arrivées au Mali et le reste arrivera mardi prochain, ont-ils indiqué dans un communiqué. «Ce déploiement est une démonstration de notre ferme engagement en faveur du maintien de la paix et de l’importance que nous accordons à l’amélioration de la sécurité au Sahel en protégeant les communautés locales», a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

La MINUSMA a été créée en 2013 après l’intervention de la France pour repousser les combattants djihadistes qui s’étaient emparés du désert du Mali au nord et avançaient vers le sud. La mission a enregistré 227 morts depuis lors, ce qui en fait la plus durement touchée des plus d’une douzaine de missions de maintien de la paix de l’ONU.