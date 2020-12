Mali: le gouvernement décrète l’Etat d’urgence

Les autorités maliennes ont décrété l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national, afin de contrer la propagation de la covid-19.

La décision a été prise à la dernière séance du Conseil des ministres. Le gouvernement malien a décrété l’État d’urgence sur tout le territoire pour dix jours, depuis le vendredi 18 décembre 2020, pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus.

Au cours du Conseil des ministres, il a également été décidé de suspendre, pour deux semaines, les festivals et spectacles culturels ainsi que la fermeture des rues marchandes et lieux de loisirs (restaurants, bars, boites de nuit…) à partir 19 décembre 2020 à minuit et jusqu’au 4 janvier 2021. A cela, s’ajoute la fermeture des établissements d’enseignement primaire et secondaire.

Les rassemblements sont désormais limités à 50 et le gouvernement annonce aussi le renforcement des contrôles au niveau des frontières.